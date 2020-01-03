AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى عيد ميلاد نيللي.. تعرف على عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:05 م
نيللى
نيللى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة الكبيرة نيللى بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، ليبلغ عمرها حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.

وتزوجت نيللى اربع مرات حيث كانت الاولى من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها وبدأت علاقة "نيللي" بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، حينما أخرج العديد من أفلامها في بداية مشوارها الفني، ووقف إلى جانبها كثيرًا؛ فكانت منبهرة به، وبعد إخراجه خمسة أفلام لها؛ اعترف بحبه، فهامت به هي الأخرى رغم فارق السن بينهما.

أما زواجها الثاني فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن "مودي الإمام" ولكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.

ومن أجل زواجها من رجل الأعمال المصري "خالد بركات" اعتزلت "نيللي" الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع "بركات" تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.

تزوجت "نيللي" للمرة الرابعة من رجل الأعمال والخبير السياحي "عادل حسني" سرًا، ولكنهما انفصلا لنفس سبب فشل زيجاتها من قبل وهو رغبته في أن تترك الفن وتعتزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد هند رستم.. سبب خلافها مع تحية كاريوكا وعدد زيجاتها

في ذكرى وفاتها .. هذا الفنان رفض الزواج من سامية جمال

في مثل هذا اليوم| أول ظهور لـ كاريمان في سن الشيخوخة.. أزواج نيللي كريم.. حجاب منى جبر

نجمات يرفعن شعار حبيبي أصغر مني.. مادونا ترتبط بشاب يصغرها بـ36 عاما.. ومي كساب تتزوج أوكا رغم فارق السن

ترشيحاتنا

حساب ممثل أمريكى شهير ينشر تغريدات مسيئة لـ ترامب وأوباما.. تفاصيل

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

سر نوع خاتم دل على جثة قاسم سليماني | حجر كريم مستخدم منذ 3000 عام

الشعب السوري لن ينسى.. ماذا قال بشار الأسد عن اغتيال قاسم سليماني؟

مصطفى بكري: هاشتاج كلنا الجيش يتصدر تويتر.. فيديو

هل يجوز ذبح البتلو بدلا من الخراف في العقيقة | مستشار المفتي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم