فى عيد ميلاد نيللي.. تعرف على عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

تحتفل الفنانة الكبيرة نيللى بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، ليبلغ عمرها حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.



وتزوجت نيللى اربع مرات حيث كانت الاولى من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها وبدأت علاقة "نيللي" بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، حينما أخرج العديد من أفلامها في بداية مشوارها الفني، ووقف إلى جانبها كثيرًا؛ فكانت منبهرة به، وبعد إخراجه خمسة أفلام لها؛ اعترف بحبه، فهامت به هي الأخرى رغم فارق السن بينهما.



أما زواجها الثاني فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن "مودي الإمام" ولكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.



ومن أجل زواجها من رجل الأعمال المصري "خالد بركات" اعتزلت "نيللي" الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع "بركات" تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.



تزوجت "نيللي" للمرة الرابعة من رجل الأعمال والخبير السياحي "عادل حسني" سرًا، ولكنهما انفصلا لنفس سبب فشل زيجاتها من قبل وهو رغبته في أن تترك الفن وتعتزل.