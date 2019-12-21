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فن

في عيد ميلاد هاني شاكر | شاهد أحدث ظهور لحفيديّه من ابنته الراحلة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:09 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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سعيد فراج
يوافق اليوم، السبت 21 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان هاني شاكر الـ67، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1952، ويتميز أمير الغناء العربي بعذوبة الصوت ورقة الإحساس وصدق الأداء.

وفي شهر أكتوبر الماضي، خطف حفيدا هانى شاكر من ابنته الراحلة دينا "ماليكا ومجدى" الأنظار إليهما بعد ظهورهما فى حفل زفاف خالهما نجل أمير الغناء العربى والذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويرتبط هانى شاكر بهما، حيث يحرص على اصطحابهما في عدد من الحفلات الغنائية وحضور البروفات الخاصة، ويأتى هذا الاهتمام، خاصة بعد وفاة والدتهما وهما فى سن صغيرة.

وتصدر حفل زفاف ابن الفنان هاني شاكر تريند ومؤشر البحث "جوجل"، والذي أقيم مساء أمس، وحضره نخبة من النجوم، منهم عمرو دياب ودينا الشربيني وإلهام شاهين وليلى علوي وغيرهم.
في عيد ميلاد هاني شاكر | شاهد أحدث ظهور لحفيديّه من ابنته الراحلة
في عيد ميلاد هاني شاكر | شاهد أحدث ظهور لحفيديّه من ابنته الراحلة
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