إيران ترفع الراية الحمراء بعد مقتل قاسم سليماني

أدى الإيرانيون في مدينة قم مراسم رفع الراية الحمراء فوق مقام من يطلقون عليه الإمام المهدي، في إشارة إلى نية طلب الثأر للواء قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، الجمعة، بواسطة غارة بطائرة من دون طيار.



وذكرت قناة "العهد" التلفزيونية الإيرانية أن رفع الراية الحمراء في مقام الإمام المهدي في قم، يعني أن لهم ثأر يجب أخذه..".



وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، ذكر فجر الجمعة، أن طائرات أمريكية شنت غارات جوية على مطار بغداد، وطريق قريب منه، أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس حيث استهدفت إحدى الغارات سيارة كانا يستقلانها مع آخرين، ما أسفر عن مقتلهما مع مرافقيهم.