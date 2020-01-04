AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة يفحص بالوعات الأمطار في جولة ميدانية

السبت 04/يناير/2020 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها.

وأكد "عبد العال" على استعداد كافة أجهزة الأحياء والتنسيق مع شركات الصرف الصحي والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.

كما وجه بانتشار عمال هيئة النظافة للمعاونة وفتح البلاعات لتصريف المياه ورفع جميع تراكمات المياه وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتنسيق مع غرفة عمليات المرور اول بأول لرفع أى تراكمات والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء.

وتعرضت محافظة القاهرة لسقوط بعض الأمطار على مستوى الأحياء من خفيفة الى متوسطة وتم التعامل الفوري للشفاطات المنتشرة على مستوى الأحياء منذ صباح وقد تم إخطار جميع رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني ورفع التراكمات الخاصة بالمياه من الشوارع وتم الانتهاء من رفع جميع تراكمات المياه.

رافق المحافظ في جولته المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجنبا لحدوث الأزمات الماضية.. ماذا فعل محافظ القاهرة استعدادا للأمطار

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لمواطني العاصمة

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار في القاهرة

بعد شكاوى المواطنين | طوارئ في الغربية لكسح مياه الأمطار | صور

بعد سقوط شجرة على الأسلاك | إعادة تشغيل الكهرباء بميت كنانة فى طوخ

محافظة القاهرة تتأهب للأمطار.. والمحافظ يتابع ميدانيا بالشارع

ترشيحاتنا

للمرة الثانية خلال أسبوع | فرمان يمنع محمد الشرنوبى من الغناء

استمرت 3 أيام.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع.. فيديو

مشيعو جنازة سليماني والمهندس يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء

شاهد.. كيف احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59

استخدام هذه الزيوت.. 5 أسرار وراء جمال ليلى علوي

أخبار الرياضة.. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول شائعات هروبه من الزمالك.. بيان سموحة الناري ضد الجبلاية حول التحكيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد