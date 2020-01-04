محافظ القاهرة يفحص بالوعات الأمطار في جولة ميدانية

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها.





وأكد "عبد العال" على استعداد كافة أجهزة الأحياء والتنسيق مع شركات الصرف الصحي والمياه وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالدفع بالعمال والمعدات والتأكيد على فتح بالوعات الأمطار وعملها بكفاءة.





كما وجه بانتشار عمال هيئة النظافة للمعاونة وفتح البلاعات لتصريف المياه ورفع جميع تراكمات المياه وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتنسيق مع غرفة عمليات المرور اول بأول لرفع أى تراكمات والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء.





وتعرضت محافظة القاهرة لسقوط بعض الأمطار على مستوى الأحياء من خفيفة الى متوسطة وتم التعامل الفوري للشفاطات المنتشرة على مستوى الأحياء منذ صباح وقد تم إخطار جميع رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني ورفع التراكمات الخاصة بالمياه من الشوارع وتم الانتهاء من رفع جميع تراكمات المياه.



