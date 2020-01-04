AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحقيقات عاجلة للتوصل إلى خيانة أودت بحياة قاسم سليماني والمهندس

السبت 04/يناير/2020 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أن هناك تحقيقات تجري حاليا مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني ورجل استخبارات عراقي في المطار، من اجل التوصل إلى كيفية اختراق الولايات المتحدة للدائرة المغلقة، وهو الأمر الذي أسفر عن اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأضافت أن كافة المعطيات تشير إلى أن واشنطن نجحت في اختراق هذه الدوائر والحصول على موعد وصول قائد فيلق القدس قاسم سليماني والطائرة التي كان يستقلها، وحتى السيارة التي جاءت إلى مدرج الهبوط في مطار بغداد لتقلّه مع سيارة أخرى خصصت لمساعديه، حتى استهدافهم بعد خروجهم من حرم المطار تحديدًا، الذي كان يغص بالركاب.

وأوضحت أن سليماني استقال طائرة شركة "أجنحة الشام للطيران" السورية، وهبط منها في الثانية عشرة إلا ثلثًا ليلًا في مطار بغداد قادمًا من دمشق في رحلة صحبه فيها زوج ابنته، وهو ضابط بالحرس الثوري، إضافة إلى شخصية أخرى لم يتم التعرف عليها سريعًا بسبب تغييب الضربة الأميركية ملامح وجهها.

أما أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي"، وبصحبته محمد رضا، رئيس تشريفات "الحشد الشعبي" وهو زوج ابنة المهندس، إلى جانب محمد الشيباني وحيدر علي وآخرين، فكانوا على مدرج طائرات الشحن القديم، وهو مدرج صغير ملغى ثم تم تطويره ليكون للطائرات الخاصة والصغيرة التي يستخدمها المسؤولون.

وتابعت، نزول سليماني ومن معه، كانت سيارتان من طراز ميني باص "ستار إكس" بانتظارهم، وتوزع الجميع على السيارتين وغادروا المطار من بوابة الخدمات من دون المرور بالبوابات الأمنية أو حتى ضباط الجوازات.

قبيل اجتياز السيارتين ساحة عباس بن فرناس، أول مفترقات الطرق المؤدية إلى مطار بغداد، وعلى بعد نحو 300 متر من ساحة بن فرناس عند مدخل أمني للتفتيش تم استهداف السيارتين في وقت متزامن وفي لحظة خلو المكان سوى من السيارتين.

ولفتت إلى أن هناك اتهامات عديدة في تسريب معلومات أو خيانة أدت إلى الضربة الأمريكية، وهناك تهم واعتقالات، بينها لسوري وآخر عراقي، فضلًا عن أنه يتم التحقيق مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني وموظف استخبارات عراقي في المطار.

وتابعت أن المرجح هو معرفة واشنطن بمغادرة سليماني منذ إقلاعه من سورية قادمًا إلى العراق، وقال مصدر أمني إن الانطباع العام هو نجاح الأمريكيين في اختراق دوائر طهران الضيقة في سورية والعراق، ووصولهم إلى سليماني ومعرفة كل تحركاته بالفترة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصف العراق.. لقطات جديدة توثق استهداف مطار بغداد.. والإعلان عن أسماء قتلى المليشيات

3 صواريخ كاتيوشا.. وكالة الأنباء الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل قاسم سليماني

أول تعليق لوزير الخارجية الأمريكي على مقتل قاسم سليماني

جو بايدن عن مقتل قاسم سليماني: نتوقع عمليات انتقام من إيران قريبا

الكونجرس: ترامب لم يخطرنا مسبقا عن عملية قتل سليماني

نقل أشلاء قاسم سليماني والمهندس إلى مستشفى المثنى ببغداد

ترشيحاتنا

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

بعد إثارتها الجدل| شاهد.. شقيقة حسن الرداد في رحاب مسجد الحسين

يتبول على كرسيه.. راكب يصيب المسافرين بالذعر بسبب تصرفاته الغريبة.. صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-1-2020 والقنوات الناقلة

هل التبرع بالدم يحرم الزواج؟.. المفتي السابق يرد.. فيديو

بعد قذفهم بالحجارة.. ضاحي خلفان: استقبال الشعب الليبي للقوات التركية تاريخي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد