شاهد.. حنان مطاوع مع زوجها وابنتها أماليا

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام.



وظهرت حنان مطاوع بين أحضان زوجها وابنتها أماليا معلقة: "ولا يوم من ايام أسوان، بردها كان محتمل".



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة حنان مطاوع مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يحفظه من كل سوء يارب" _ "الله يحميلك عيلتك الحلوة" _ "يا روحي ... ماشاءالله.. ربنا يحفظكوا" _ " ماشاء الله عليكم ي قلبي ربنا يحرسكم يارب".



المعروف أن حنان مطاوع تحرص على إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة بعيدة عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ زواجها من المخرج المسرحي أمير اليماني في عام 2016.