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فن

علامات المرض تظهر على إليسا مرة أخرى ..صور

السبت 04/يناير/2020 - 03:05 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
انتشرت صورة للفنانة اللبنانية اليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفلها الأخير بالكويت بـ يد متورمة نتيجة لخضوعها لعلاج من سرطان الثدي على مدار العامين الماضيين. 

وبدت يد اليسا اليمنى متورمة بشكل واضح رغم سفرها إلى بلجيكا وألمانيا من أجل علاج التورم الناتج عن سحب مياه من يدها بشكل مستمر خلال فترة علاجها الإشعاعي من سرطان الثدي. 

وكانت اليسا أعلنت خلال حفلها في أوبرا جامعة مصر يوم 14 ديسمبر الماضي تعافيها بشكل نهائي من مرض السرطان وأنها أصبحت بصحة جيدة. 

يشار إلى ان اليسا اعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "الى كل اللي بيحبوني" الذي استعانت خلاله بتسجيل صوتي حقيقي لها وبفيديوهات أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات بيروت. 
علامات المرض تظهر على إليسا مرة أخرى ..صور
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