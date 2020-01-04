علامات المرض تظهر على إليسا مرة أخرى ..صور

انتشرت صورة للفنانة اللبنانية اليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفلها الأخير بالكويت بـ يد متورمة نتيجة لخضوعها لعلاج من سرطان الثدي على مدار العامين الماضيين.





وبدت يد اليسا اليمنى متورمة بشكل واضح رغم سفرها إلى بلجيكا وألمانيا من أجل علاج التورم الناتج عن سحب مياه من يدها بشكل مستمر خلال فترة علاجها الإشعاعي من سرطان الثدي.





وكانت اليسا أعلنت خلال حفلها في أوبرا جامعة مصر يوم 14 ديسمبر الماضي تعافيها بشكل نهائي من مرض السرطان وأنها أصبحت بصحة جيدة.



