محتوى هابط مثير للغرائز وينشر الفسق.. تفاصيل القبض على «راقصات التيك توك»

خلال الفترة الماضية، تعالت الأصوات المطالبة بتطهير المحتوى المقدم على منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تطبيق تيك توك، بعد شكاوى متعددة من نشر محتوى هابط ومثير للغرائز وخادش للحياء، لذا تتصدى وزارة الداخلية لهذه الظاهرة الخطرة على الأسر المصرية بكل مكوناتها، سوءا النشء والفتيات والمراهقين.

ليلة القبض على نورا دانيال

وزارة الداخلية أعلنت، الأربعاء، القبض على الراقصة المعروفة على تطبيق تيك توك باسم نورا دانيال، إذ تواجه نورا دانيال اتهاما بنشر مقاطع مصورة وُصفت بأنها منافية للآداب العامة وخادشة للحياء.

مهازل أخلاقية

وفق ما أوضحته تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، اعتادت المتهمة نشر مقاطع راقصة عبر حساباتها الإلكترونية، ظهرت خلالها بملابس مثيرة وبإيحاءات جنسية تتعارض مع القيم والعادات في المجتمع المصري.

واقرأ أيضًا:

بعد التأكد من المعلومات وتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الراقصة نورا دانيال داخل نطاق قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وخلال التفتيش عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وأثبت الفحص الفني احتواءه على تسجيلات تدعم نشاطها المخالف.

وخلال استجوابها، أقرت بأنها نشرت تلك المقاطع عمدًا من أجل رفع نسب المشاهدة على حساباتها الإلكترونية وتحقيق أرباح مالية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

الراقصة دوسة في قبضة الأمن

شهدت الساعات الماضية قيام الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ بإلقاء القبض على الراقصة المعروفة باسم “دوسة”.

ووجهت الأجهزة الأمنية للراقصة اتهامات تتعلق بنشر محتوى يحض على الفسق والفجور، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، إضافة إلى إنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جرائم إلكترونية.

تفاصيل القضية والتحقيقات

وفق المحضر المحرَّر ضد المتهمة، التي اعتادت نشر مقاطع مصوَّرة على منصة “تيك توك”، فقد تم ضبطها على خلفية اتهامها في القضية رقم 28205 لسنة 2024 جنايات محافظة الجيزة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وتوثيق الاتهامات الموجَّهة إليها.

من هي الراقصة دوسة

أسفرت التحريات الأمنية عن تحديد هوية صاحبة الحساب المعروف باسم “الراقصة دوسة”، وتبين أن اسمها الحقيقي هو “سوما. ر. م. ا”، ولها محلّا إقامة، أحدهما يقع في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ. كما أوضحت التحريات أن لها معلومات جنائية سابقة، وأنها عادت من إحدى الدول العربية بتاريخ 3 أغسطس الماضي.

إجراءات الضبط والعرض على التحقيق

عقب استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة واقتيادها إلى مركز شرطة الحامول، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة كانت تحصل على دعم مادي من بعض الرجال المتابعين خلال قيامها ببث مباشر عبر حسابها على “تيك توك”، وهو ما دفعها إلى الاستمرار في نشر مقاطع مصوَّرة مخالفة للآداب العامة بهدف استقطاب أكبر عدد من المتابعين الذكور وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تفاصيل القبض على «أم عباية سودا»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى هبة طارق، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم عباية سودا".

جاء ذلك على خلفية نشر هبة طارق مقاطع فيديو تضمنت ألفاظا خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية والآداب العامة، وفق وزارة الداخلية.

ويأتي هذا عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وزارة الداخلية، تم ضبطها في محل إقامتها بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، حيث أقرت بأن نشر هذه المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباتها لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

القبض على الراقصة بديعة

كشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل القبض على الراقصة المصرية الشهيرة بديعة والتي تم إلقاء القبض عليها الإثنين على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب وخادشة للحياء.

الراقصة بديعة

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن المعلومات والتحريات الأمنية أكدت قيام الراقصة الشهيرة بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الراقصة بديعة والتي لها معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (2) هاتفان محمولان وأنه بفحصهما فنيا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش.

وأكد بيان وزارة الداخلية أنه بمواجهة الراقصة الشهيرة اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطي ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

الراقصة بديعة وهي إحدى الشخصيات المعروفة في الوسط الفني المصري، اشتهرت بتقديم عروض راقصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جمعت قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل مقاطعها القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا واسعا بسبب المحتوى الذي يعتبر “مخالفا للقيم والآداب العامة” في مصر.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة قامت بتصوير ونشر مقاطع تظهر فيها حركات غير لائقة وتطلق ألفاظا مخالفة للآداب العامة، بهدف الحصول على مشاهدات كبيرة وتحقيق مكاسب مالية من تلك المواد، وهو ما يعد مخالفا لكل القيم والعادات المجتمعية وانتهاكا صريحا للقانون.

وأضافت التحقيقات أن بديعة كانت تدير عدة حسابات على منصات مختلفة أبرزها “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك” حيث كانت تقوم بنشر مقاطع قصيرة تظهر فيها بملابس شبه عارية، وتؤدي حركات استعراضية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، مما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

«رقاصة الجيزة» خلف القضبان

أكدت المعلومات والتحريات قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة “لها معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (2 هاتف محمول “بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي” – كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتّخذت الإجراءات القانونية.

اعترافات «بوسي الأسد» وسر ملابسها غير اللائقة

انضمت الراقصة بوسي الأسد إلى قائمة تضم عشرات من مشاهير “تيك توك” وعددًا من البلوجرز الذين شملتهم الحملات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة لمواجهة المحتوى المخالف للآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي مساء الجمعة نتائج التحقيقات مع الراقصة ياسمين سامي، المعروفة إعلاميًا باسم “بوسي الأسد”، بعد اعتقالها قبل أيام قليلة.

خلال المداهمة الأمنية لمنزلها، عثرت القوات على عدة بارات، وأربعة هواتف محمولة، وأموالًا نقدية، وزجاجة مشروبات كحولية، بالإضافة إلى جواز سفر، وتم ضبط جميع المضبوطات لحين الانتهاء من التحقيقات.

محتوى بوسي الأسد غير أخلاقي

أوضح بيان وزارة الداخلية أن التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لحماية الأخلاق أكدت أن المتهمة نشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي ترقص بملابس وُصفت بأنها “غير لائقة ومخالفة للآداب العامة”.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية حصلت على إذن من المدعي العام، وعقب تكثيف التحقيقات، تمكنت من ضبطها في قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، كما حُجزت الهواتف المحمولة، وأظهرت نتائج الفحص الفني احتوائها على أدلة تؤكد ممارسة النشاط المخالف للقانون.

اعترافات بوسي الأسد

خلال استجوابها، اعترفت بوسي الأسد بأنها نشرت هذه المقاطع بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى احتجازها لمدة أربعة أيام في انتظار استكمال التحقيق بتهمة نشر الفجور عبر الإنترنت.