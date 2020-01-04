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أخبار العالم

التحالف الدولي يقلص عملياته في العراق لأسباب أمنية

السبت 04/يناير/2020 - 03:44 م
التحالف الدولي
التحالف الدولي
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قرر التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، تقليص عملياته العسكرية في العراق لأسباب أمنية.

ونقلت قناة ( الحرة) الإخبارية عن مسؤول أمريكي، اليوم /السبت/ قوله : "سنقوم بعمليات محدودة ضد تنظيم داعش".. مشيرا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية في القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف.

يأتي ذلك غداة مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
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