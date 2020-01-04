20 مليار دينار.. البرلمان الليبي يخصص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة

نقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن المجلس قرر تخصيص ميزانية طوارئ لقوات القيادة العامة بقيمة 20 مليار دينار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.



جاء ذلك تزامنا مع الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس اليوم، السبت، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة.



وأحال المجلس إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل «كافة المنافذ البحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات».



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس طلال الميهوب، في كلمته خلال الجلسة، إن «المنافذ التي تسيطر عليها الميليشيات تسمح بدخول المرتزقة ولا سيما من ناحية تونس».



وصوت المجلس بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في 27 نوفمبر الماضي، وإلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي.