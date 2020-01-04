AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

20 مليار دينار.. البرلمان الليبي يخصص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة

السبت 04/يناير/2020 - 05:12 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
Advertisements
أحمد محرم
نقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن المجلس قرر تخصيص ميزانية طوارئ لقوات القيادة العامة بقيمة 20 مليار دينار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.

جاء ذلك تزامنا مع الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس اليوم، السبت، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة.

وأحال المجلس إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل «كافة المنافذ البحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات».

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس طلال الميهوب، في كلمته خلال الجلسة، إن «المنافذ التي تسيطر عليها الميليشيات تسمح بدخول المرتزقة ولا سيما من ناحية تونس».

وصوت المجلس بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في 27 نوفمبر الماضي، وإلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استباحة للسيادة الليبية وانتهاك لدول الجوار.. ماذا تعني اتفاقيتا تركيا والسراج

متحدث البرلمان الليبي: حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن.. فيديو

بيان عاجل من الجيش الليبي حول تحركات تركية في البحر المتوسط

شاهد.. ظهور مرتزقة سوريين فى ليبيا بدعم من تركيا

بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية

لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي تطالب الجامعة العربية بهذا الأمر

ترشيحاتنا

الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

بائع خضار يعترف باغتصاب طفلة وقتلها بعد 7 سنوات من جريمته بأطفيح

إطلالة شتوية.. سهير رمزي بدون حجاب بصحبة زوجها.. شاهد

بعد تطبيقه رسميا.. زيادة المعاش 15% ورفع السن بقانون المعاشات الجديد في هذا الموعد

محامي حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة طلب اللاعب العودة إلى الزمالك

لأول مرة.. ننشر فيديوهات لحظة اغتيال قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور