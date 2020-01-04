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لأول مرة بمشاركة الكاموف.. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية ضخمة بالبحر المتوسط .. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وإطلاق الطوربيدات .. والمهمة من أحد التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي

السبت 04/يناير/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
تدريبات عسكرية بالبحر المتوسط:
تنفيذ عملية برمائيه كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط
اشتراك الميسترال والفرقاطات طراز جو ويند و بيرى ولنشات صواريخ طراز سليمان عزت
اشتراك إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209 وعدد من وحدات مكافحة الغواصات والقوات الخاصة البحربة
إشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز "كاموف" و طائرات "الأباتشى" والإف 16 والشينوك
قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات

قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك بإشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر و مجموعتها القتالية والتى شملت الفرقاطات طراز "جو ويند " و طراز "بيرى" ولنشات صواريخ طراز "سليمان عزت" إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز 209 و عدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحربة.

وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية و الذى جاء متمثلا فى إشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز "كاموف" و طائرات "الأباتشى" و طائرات (f-16) إضافة إلى الطائرات طراز "شينوك" وإشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات و الصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

تميز التدريب بالتنوع فى أساليب القتال مع الإستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط و التنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية و القوات الخاصة و الذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجي والتعبوى والتكتيكى والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز SH-2G بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغواصات.

وشهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
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