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مرأة

استشاري النساء والتوليد يكشف حقيقة أعراض سرطان عنق الرحم.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز - نهى هجرس - نور المصري
قال الدكتور ايمن عبد الرحمن، استشاري النساء والتوليد والعقم بمستشفى الجلاء التعليمي لـ"صدى البلد"، إن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الأولى في الأمراض التي تصيب السيدات.

وتابع أن سرطان عنق الرحم ليس له أعراض، على عكس باقي أنواع السرطانات الاخرى والتي يظهر على السيدة بعض التغييرات للاشارة أن هناك مرضاً لابد من علاجه.

وأضاف بضرورة الاكتشاف المبكر وذلك على فترات متباعدة، لسرعة علاج المرض قبل تحويله إلى سرطان بالجسم.

وصرح "عبد الرحمن" لـ "صدى البلد"، بأن آخر إحصائية أجريت داخل مصر اثبتت ان هناك 1000 سيدة تعاني من سرطان عنق الرحم، توفي منها 630 حالة، لعدم الاكتشاف المبكر للمرض في المراحل الأولى.
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