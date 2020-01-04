استشاري النساء والتوليد يكشف حقيقة أعراض سرطان عنق الرحم.. فيديو

قال الدكتور ايمن عبد الرحمن، استشاري النساء والتوليد والعقم بمستشفى الجلاء التعليمي لـ"صدى البلد"، إن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الأولى في الأمراض التي تصيب السيدات.





وتابع أن سرطان عنق الرحم ليس له أعراض، على عكس باقي أنواع السرطانات الاخرى والتي يظهر على السيدة بعض التغييرات للاشارة أن هناك مرضاً لابد من علاجه.





وأضاف بضرورة الاكتشاف المبكر وذلك على فترات متباعدة، لسرعة علاج المرض قبل تحويله إلى سرطان بالجسم.



