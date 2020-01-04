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رياضة

الدوري الإسباني | النيران الصديقة تمنح ريال مدريد هدف التقدم أمام خيتافي في الشوط الأول

السبت 04/يناير/2020 - 06:01 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم ريال مدريد علي خيتافي بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب كولسيوم الفونسو بيريز فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .

وجاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 34 عن طريق دافيد سوريا سوليس في مرماه بالخطأ .

يحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، بينما يأتي خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم، لاستعادة نغمة الانتصارات، وكسر سلسلة التعادلات التي لازمته في أخر ثلاث مباريات بالليجا، أمام فالنسيا، برشلونة، ثم أتلتيك بيلباو.

ويتطلع الميرنجي لتحقيق الفوز الـ11 له هذا الموسم، بعدما خاض 18 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات فقط، بينما تعادل في 7 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة.

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات كل من أسينسيو، خاميس رودريجيز، مارسيلو، هازارد، وفاسكيز للإصابة، بينما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني الثنائي إبراهيم وماريانو دياز لأسباب فنية، فيما يغيب القائد سيرجيو راموس للإيقاف.
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