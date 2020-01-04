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رياضة

محمود كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر.. للمرة الأولى

السبت 04/يناير/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر.

ضمت القائمة للمرة الأول، محمود عبدالمنعم «كهربا»، وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري المصري.

وضمت القائمة كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعه رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول و حسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي «أفشة» ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن".
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