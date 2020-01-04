العرض الخاص لفيلم يوم وليلة غدًا.. في حضور نجومه

ينظم صناع فيلم "يوم وليلة" غدًا "الاحد" عرض خاص للفيلم بمول مصر ، بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة ، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بدور العرض بدءا من يوم "الاثنين" 6 يناير الجاري .





سبق أن شارك الفيلم سبق في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ، التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي ، وحصل أحمد الفيشاوي علي جائزة أحسن ممثل ، وحصلت حنان مطاوع علي جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان .



