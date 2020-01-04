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فن

العرض الخاص لفيلم يوم وليلة غدًا.. في حضور نجومه

السبت 04/يناير/2020 - 06:24 م
فيلم يوم وليلة
فيلم يوم وليلة
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سعيد فراج
ينظم صناع فيلم "يوم وليلة" غدًا "الاحد" عرض خاص للفيلم بمول مصر ، بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة ، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بدور العرض بدءا من يوم "الاثنين" 6 يناير الجاري .

سبق أن شارك الفيلم سبق في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ، التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي ، وحصل أحمد الفيشاوي علي جائزة أحسن ممثل ، وحصلت حنان مطاوع علي جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام المهرجان .

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
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