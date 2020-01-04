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رياضة

خلص الكلام.. كهربا بديلا عن سعد سمير في قائمة الأهلي

السبت 04/يناير/2020 - 06:40 م
كهربا وسعد سمير
كهربا وسعد سمير
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يسرى غازى
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن قيد محمود عبدالمنعم كهربا عن طريق الاستبدال بدلا من المدافع سعد سمير في قائمة الشياطين الحمر.

أفاد المصدر ذاته أن كهربا وصلت بطاقته الدولية اليوم من الاتحاد البرتغالي وتم قيده من خلال مسئولى القلعة الحمراء فى سجلات اتحاد الكرة.

ووصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي إلى اتحاد الكرة بشكل رسمي قبل قليل، وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.

وقرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضم «كهربا» إلى قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا للمبيت بأحد الفنادق اليوم، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقرر إقامتها غدا.

ويحق للاعب المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز وفقًا للرؤية الفنية.

ويعد محمود عبدالمنعم «كهربا» أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يرتدي محمود عبدالمنعم «كهربا» القميص رقم 26 في الفترة المقبلة بالبطولات المحلية.
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