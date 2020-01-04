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رياضة

رسميًا.. الأهلي يعلن قيد كهربا محليًا وأفريقيًا وموقف مستحقات سعد سمير

السبت 04/يناير/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أنهي النادي الأهلي إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط افيس البرتغالي المنضم حديثًا في قائمته المحلية والأفريقية.

وقامت إدارة الأهلي برفع اسم سعد الدين سمير من القائمة بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس والذي سيبعده عن الملاعب لمدة 8 شهور.

وتعهد عبدالحفيظ لسعد سمير بالحصول علي كافة مستحقاته بالكامل دون أي نقصان.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم السبت إن البطاقة الدولية للاعب وصلت جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.

وقرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضم «كهربا» إلى قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا للمبيت بأحد الفنادق اليوم، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، المقرر إقامتها غدا بالدوري المحلي.

ويحق للاعب المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام إف سي مصر، التي تقام في مساء غد الأحد، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز وفقًا للرؤية الفنية.


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