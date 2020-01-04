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رياضة

رد فعل سعد سمير على قيد كهربا بدلا منه في قائمة الأهلي

السبت 04/يناير/2020 - 07:50 م
سعد سمير
سعد سمير
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عبدالحكيم ابو علم
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق، تم قيده في القائمة المحلية بعد وصول بطاقته الدولية بشكل رسمي اليوم، بدلًا من سعد سمير، مدافع الفريق، الذي خضع لعملية جراحية في وتر أكيلس بألمانيا الأسبوع الماضي.

وأكد عبدالحفيظ تقديره الكامل لـ سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.

وحرص عبدالحفيظ على إجراء اتصال هاتفي مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.

بينما جاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.

وأشاد مدير الكرة بالنادي برد فعل اللاعب، وأنه أمر ليس بجديد على سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن الفريق في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.
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