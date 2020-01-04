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رياضة

طبيب الأهلي يطمئن على سعد سمير

السبت 04/يناير/2020 - 12:16 م
سعد سمير
سعد سمير
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عبد الحكيم أبو علم
حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع سعد سمير مدافع الفريق المتواجد في ألمانيا والذي يخضع للمرحلة الأولى من فترة العلاج بعد إجراء جراحة وتر أكيلس؛ للاطمئنان على حالته ومتابعة برنامجه العلاجي قبل عودته إلى القاهرة.

وتعرض سعد سمير للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مدافع الفريق تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي تحت إشراف الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة، على أن يستكمل برنامجه العلاجي داخل النادي بعد العودة إلى القاهرة.
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