لأول مرة بعد توليها المنصب.. محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرى الشركة بالخارجة الإفطار

وسط أجواءٍ تعمها البهجة وتسودها مشاعر الفرح، شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أول إفطار رمضاني مع أهالي وأبناء المحافظة بقرى الشركة بالخارجة، وذلك عقب توليها المنصب، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة التنفيذية.

حيثُ قدّمت المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيةً أن يكون شهر خيرٍ وبركة على مصر وأبناءها جميعًا. وأشارت لوضع مخطط للجولات الميدانية والإفطار الجماعي يشمل مراكز المحافظة وقراها المختلفة، مؤكدةً أهمية هذه الفعاليات الاجتماعية في التواصل عن قرب مع المواطنين وملامسة مقترحاتهم و مطالبهم؛ بما يضمن مشاركة الجمهور تطلعاته وأهدافه، ويُلبّي السعي نحو غدٍ أفضل للوادي الجديد ومواطنيه.