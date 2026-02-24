وزير الزراعة يعين المهندس حسام الدين محفوظ وكيلا لوزارة الزراعة بالغربية عقب مشاجرة مديرية الزراعة

قرر وزير الزراعة اليوم تعيين المهندس حسام الدين محفوظ وكيلا لوزارة الزراعة بالغربية عقب مشاجرة مديرية الزراعة بطنطا .

وكان المهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية الأسبق أصدر توجيهاته العاجلة إلي مدير قسم الشئون القانونية بفتح باب التحقيق عاجل في واقعة التعدي داخل ديوان المديرية، وإحالة المديرة إلى للتحقيق بمعرفة مسئولي النيابة الإدارية لتجاوزها لوائح العمل .

توجيهات محافظ الغربية

كما وجه وكيل وزارة الزراعة في تعليماته إلي رؤساء الاقسام بتطبيق قواعد الانضباط في العمل خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية نحو من يتجاوز إداريا .

ردع مخالفة



الجدير بالذكر أن مديرية الزراعة بطنطا شهدت عبر موقع فيديو متداول واقعة اعتداء مديرة إدارة على أحد زملائها الموظف داخل مقر المديرية الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بحالة من السخط جراء التجاوز الإداري .