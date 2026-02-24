محافظ الغربية يستقبل وفد المستشفى الأمريكي بطنطا ويشيد بدوره الطبي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد المستشفى الأمريكي التابع لمجلس المؤسسات الطبية لسنودس النيل الإنجيلي، لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه.

توجيهات محافظ الغربية

ضم الوفد القس شكري شاكر، رئيس مجلس إدارة المؤسسات الطبية، والدكتور جوزيف بطرس، مدير المؤسسات الطبية. وأشاد المحافظ بالدور الفاعل للمستشفى الأمريكي في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم التعاون مع المؤسسات الطبية لتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

من جانبه، أعرب القس شكري شاكر والدكتور جوزيف بطرس عن تقديرهما لاستقبال المحافظ، مؤكدين حرص المستشفى على تعزيز الشراكة مع المحافظة وتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي الغربية.