عودة تطبيق توتوك الإماراتي إلى جوجل بلاي ستورز

كشف القائمون على تطبيق "توتوك" الذي صممته شركة إماراتية وتم حذفه سابقًا من منصات تحميل، على خلفية تقرير تحدث عن استخدامه كوسيلة للتجسس، عن إدراجه مجددًا على "جوجل بلاي ستور" (متجر جوجل).



ويُشار الي ان "جوجل " و"آبل" قد أزالتا التطبيق الشهر الماضي من قائمة التطبيقات بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا يتهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية بإمكان النفاذ المباشر إلى الرسائل والمحادثات عبر الفيديو أو حتى إلى البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي لحامل الهاتف، بالإضافة إلى النفاذ لكاميرات الهواتف والميكروفونات.



وذكر القائمون على التطبيق في صفحته على "تويتر" "إننا سعداء بإبلاغكم أنّ توتوك أصبح الآن متاحا للتحميل عبر جوجل بلاي ستور".



وبدورها أشارت جوجل على منصتها إلى سلسلة من "التحديثات" الخاصة بالتطبيق، بالأخص آلية أكثر وضوحا تتيح للمستخدمين السماح بنفاذ التطبيق إلى بياناتهم ولوائح الأرقام الهاتفية حيث لا يزال "توتوك" غير متوافر على "آبل ستور".



وكان "توتوك" قد شهد رواجًا سريعًا في الشرق الأوسط حيث تقيّد عدة دول، أو حتى تمنع، غالبية خدمات الاتصال عبر تطبيقات مثل "واتسآب".



وتم إطلاق التطبيق الذي صممته شركة "بريج القابضة"، وذلك في العام 2019 وفقا لما ذكرته "نيويورك تايمز" .



وتستثمر دولة الإمارات على نطاق واسع في التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

