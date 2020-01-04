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وجه التحية لمصر.. البرلمان الليبي: مستعدون لمواجهة أي قرار يتخذه أردوغان ضدنا.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 09:20 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
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هاني حسين
وجه عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، التحية إلى مصر دعم مصر للقوات المسلحة الليبية والشعب الليبي في كل أزماته.

وأضاف عبد الله بلحيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مستعدون إلى مواجهة أي قرار يتخذه اردوغان ضد ليبيا".

وتابع عبد الله بليحق:" اتخذ مجلس النواب مجموعة من القرارات الهامة على خلفية إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وتم قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء اتفاقية الباطلة الموقعة بين السراج وأردوغان وهي اتفاقية غير قانونية".

واكمل:" وتم التصويت بالإجماع على إحالة فايز السراج ووزير خارجيته وداخليته إلى القضاء الليبي بتهمة الخيانة العظمي، وتم التصويت على إلغاء المصادقة التي قام بها مجلس النواب".

ولفت:" فوضنا القوات المسلحة لتعطيل المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية إذا تم استخدامها في تهديد الأمن الوطني وجلب المرتزقة من الخارج".
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