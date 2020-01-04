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امنعوه ودافعوا عن أرضكم.. أحمد موسى يحذر الشعب الليبي: أردوغان سيحتل بلدكم حال وصوله.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 09:19 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في حال مجيء أردوغان إلى ليبيا لن يتركها وسيستمر فيها مدى الحياة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" على الشعب الليبي مسؤولية كبيرة في مساندة الجيش الوطني الليبي لحماية المقدرات والثروات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان سيأتي إلى ليبيا للتحكم فيها وثرواتها وسيقسمها إلى دولتين ويحتل الغرب".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" على الليبيين الدفاع عن ارضهم وبلدهم وعن كل شبر في ليبيا مع الجيش الوطني الليبي".
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