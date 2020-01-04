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البرلمان الليبي: سنعيد الكرّة مع أردوغان ونطرده من ليبيا .. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 09:28 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إننا رصدنا وجود مرتزقة من الإرهابيين في ليبيا، ولم نتلق أي شيء رسمي حول مؤتمر برلين .

وأضاف عبد الله بليحق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجماعات المتطرفة في ليبيا تعمل بدعم تركيا.

وتابع: "خرجت مظاهرات في كل المدن الليبية لتأييد ودعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي معلنين رفض التدخل التركي وإعلان التعبئة العامة والشعب الليبي على أتم استعداد للتصدير إلى الإستعمار العثماني الجديد".

وأكمل: "لنا في التاريخ مواقف وجهاد الليبيين بقيادة عمر المختار ضد الإستعمار الإيطالي، وسنعيد الكرة مع أردوغان ولن يكون موطئ قدم لأردوغان على ليبيا".
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