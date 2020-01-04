الشاطر فى تسجيل مسرب: هنضحى بـ أى حد مقابل الحكم.. شاهد

كشفت الإعلامية أمانى الخياط، دور خيرت الشاطر، عضو جماعة الإخوان الارهابية، قائلة:" الشاطر المحرك الفعلى للتنظيم الإرهابي".



وعرضت أمانى الخياط، تسجيلا صوتيا مسربا لعضو جماعة الإخوان الارهابية خيرت الشاطر، يقول من خلاله إن الهدف الرئيسى للجماعة حكم مصر.



وأكد الشاطر خلال التسجيل، أن الجماعة مستعدة للتضحية بأى أحد مقابل الحكم، مردفا:"هنضحى بأى حد بلا حدود".



وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفه أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.



"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.





