AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشاطر فى تسجيل مسرب: هنضحى بـ أى حد مقابل الحكم.. شاهد

السبت 04/يناير/2020 - 09:26 م
خيرت الشاطر
خيرت الشاطر
Advertisements
حمزة شعيب
كشفت الإعلامية أمانى الخياط، دور خيرت الشاطر، عضو جماعة الإخوان الارهابية، قائلة:" الشاطر المحرك الفعلى للتنظيم الإرهابي".

وعرضت أمانى الخياط، تسجيلا صوتيا مسربا لعضو جماعة الإخوان الارهابية خيرت الشاطر، يقول من خلاله إن الهدف الرئيسى للجماعة حكم مصر.

وأكد الشاطر خلال التسجيل، أن الجماعة مستعدة للتضحية بأى أحد مقابل الحكم، مردفا:"هنضحى بأى حد بلا حدود".

وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفه أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.

"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 برامج جديدة في خريطة إكسترا نيوز | شاهد

تبنت قضايا الإخوان الإرهابية | رواد التواصل الاجتماعى للمحامية عايدة عصمت: كفاية تآمر على مصر

تسريبات ومفاجآت جديدة تكشفها أماني الخياط في برنامج الكبسولة

لأول مرة .. "الكبسولة" يفضح الجماعة الإرهابية ويعرض تسريبات لأحد قياداتها.. فيديو

هدف الجماعة حكم مصر | فيديو مسرب لـ خيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان .. شاهد

نقبل العولمة بشرط.. كواليس لقاء خيرت الشاطر مع الصحفى الأمريكى توماس فريدمان

ترشيحاتنا

شاهد .. فيديو نادر لـ إليسا في عمر الـ 18 عاما

خلص الكلام.. كهربا بديلا عن سعد سمير في قائمة الأهلي

إيران: ضرب تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن أهدافنا

دعاء صلاة التسابيح .. لتفريج الكرب وتوسيع الأرزاق

انقلاب سيارة قمامة على دائري الجيزة.. وإجراءات مرورية لمواجهة الطقس السيئ

الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن