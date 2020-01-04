أردوغان ينعى قاسم سليماني: أشعر بالأسى لفقدان "الشهيد"

نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قائلًا: "أشعر بالأسى لفقدان الشهيد قاسم سليماني وأتفهم غضب شعب إيران ومرشدها ورئيسها".



وبحسب قناة "العربية"، أضاف أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني "شاهدت مراسم تشييع سليماني في العراق وهي تدل على شعبيته لدى الشعب العراقي"، معتبرا أن الولايات المتحدة "ارتكبت خطأ جسيما باغتيال سليماني".



وأشار الرئيس التركي إلى أن التدخل الخارجي والنزاع في المنطقة يحولان دون تحقيق الأمن والاستقرار فيها، مؤكدا ضرورة "عدم السماح للتدخل الخارجي بما لا يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر".



يأتي ذلك فيما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن روحاني أكد في الاتصال تقديره لتضامن الرئيس التركي مع إيران في حادثة مقتل سليماني الذي وصفها بـ"الكارثة الكبرى"، معتبرا أن إيران وتركيا تتفقان فكريا في المسائل المختلفة.



وأضاف روحاني مخاطبا أردوغان: "يجب الرد على الأفعال غير العاقلة، وكما أنت على علم أن (الشهيد) سليماني كان يلعب دورا لا نظير له في مكافحة الإرهاب، وكيف أدى واجبه تجاه المنطقة خلال السنوات الأخيرة".



ودعا الرئيس الإيراني نظيره التركي إلى زيارة طهران في أقرب وقت قائلا: "إذا لم نتحد في مواجهة هذه الأفعال الأميركية، فسوف يضعنا هذا جميعًا في تهديد خطير".

