AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان ينعى قاسم سليماني: أشعر بالأسى لفقدان "الشهيد"

السبت 04/يناير/2020 - 09:33 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
أحمد محرم
نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قائلًا: "أشعر بالأسى لفقدان الشهيد قاسم سليماني وأتفهم غضب شعب إيران ومرشدها ورئيسها".

وبحسب قناة "العربية"، أضاف أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني "شاهدت مراسم تشييع سليماني في العراق وهي تدل على شعبيته لدى الشعب العراقي"، معتبرا أن الولايات المتحدة "ارتكبت خطأ جسيما باغتيال سليماني".

وأشار الرئيس التركي إلى أن التدخل الخارجي والنزاع في المنطقة يحولان دون تحقيق الأمن والاستقرار فيها، مؤكدا ضرورة "عدم السماح للتدخل الخارجي بما لا يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر".

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن روحاني أكد في الاتصال تقديره لتضامن الرئيس التركي مع إيران في حادثة مقتل سليماني الذي وصفها بـ"الكارثة الكبرى"، معتبرا أن إيران وتركيا تتفقان فكريا في المسائل المختلفة.

وأضاف روحاني مخاطبا أردوغان: "يجب الرد على الأفعال غير العاقلة، وكما أنت على علم أن (الشهيد) سليماني كان يلعب دورا لا نظير له في مكافحة الإرهاب، وكيف أدى واجبه تجاه المنطقة خلال السنوات الأخيرة".

ودعا الرئيس الإيراني نظيره التركي إلى زيارة طهران في أقرب وقت قائلا: "إذا لم نتحد في مواجهة هذه الأفعال الأميركية، فسوف يضعنا هذا جميعًا في تهديد خطير".
Advertisements

ترشيحاتنا

تريند الفن | حادث ابنة سامي العدل.. رقص سهير زكي بـ الاستريتش.. صور فاضحة لمذيعة MBC السابقة

الزمالك يقرر معاقبة التونسي فرجاني ساسي | تفاصيل

سهير زكي| الراقصة التي تحدت أم كلثوم.. فيديو

بطلت مش عايز حاجة.. خالد الصاوي يغلق باب بيته في وجه الإعلامية شيرين حمدي..شاهد

مسؤول سوري: 255 مليار دولار أمريكي خسائر سوريا من جراء الحرب

جمال الغندور يكشف حقيقة إيقاف طارق سامي حكم لقاء الزمالك وأسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن