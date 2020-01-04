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رياضة

الدوري الإسباني | ميسي وجريزمان وسواريز يقودون هجوم برشلونة أمام إسبانيول

السبت 04/يناير/2020 - 09:34 م
ميسي وجريزمان وسواريز
ميسي وجريزمان وسواريز
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حسن العمدة
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الرسمية لمواجهة الديربي ضد إسبانيول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

نيتو، سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليت، ألبا، بوسكيتس، فرينكي دي يونج، راكيتيتش، جريزمان، ميسي، وسواريز.

بينما جاءت تشكيلة إسبانيول كالآتي:

دييجو لوبيز، خافي لوبيز، بيرناردو، نالدو، ديداك، دافيد لوبيز، مارك روكا، فيكتور جوميز، داردير، ميليندو، وكاليري.
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