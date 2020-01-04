الدوري الإسباني | ميسي وجريزمان وسواريز يقودون هجوم برشلونة أمام إسبانيول

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الرسمية لمواجهة الديربي ضد إسبانيول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا.



وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:



نيتو، سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليت، ألبا، بوسكيتس، فرينكي دي يونج، راكيتيتش، جريزمان، ميسي، وسواريز.



بينما جاءت تشكيلة إسبانيول كالآتي:



دييجو لوبيز، خافي لوبيز، بيرناردو، نالدو، ديداك، دافيد لوبيز، مارك روكا، فيكتور جوميز، داردير، ميليندو، وكاليري.

