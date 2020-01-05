قطاع الأعمال: 700 مليون جنيه تكلفة مشروع تطوير الدلتا للصلب

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية تبلغ تكلفته 700 مليون جنيه.



وأوضح "توفيق"، في تصريحات له، أن مشروع تأهيل وتطوير أفران حديد البليت بطاقة إنتاجية 500 الف طن سنويا صعودا من 50 الف طن سنويا وهي الطاقة التصميمية الأصلية.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 250 الف طن سنويا، والتي تشمل (وحدة الصب المستمرccm – وحدة الصهر "افران الحث الكهربائي" – وحدة خلايا كهربائية – وحدة ترشيد الطاقة –وحدة معالجة الغازات –وحدة المعالجة "Ladle furnace"–محطة المياه وأخيرا خط سكة حديد بطول 1كم يشتمل على عدد 2 جرار احداهما لنقل البيليت والآخر لنقل الخردة).



واوضح أن تنفيذ المشروع استغرق 10 أشهر وهو أقصر مدة لتنفيذ مشروع انتاج صلب في مصر، حيث بدأت تجارب التشغيل الفعلية في 26 ديسمبر 2019.

