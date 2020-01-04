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اقتصاد

البنك المركزي: 953.5 مليار جنيه حجم المعروض النقدي للبنوك في أكتوبر الماضي

السبت 04/يناير/2020 - 09:45 م
نقد أجنبي
نقد أجنبي
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محمد يحيى
انخفض حجم المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للبنوك إلي 953.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 954.73 مليار جنيه في سبتمبر السابق له بفارق 1.23مليار جنيه، ومقارنة بـ 946.75 مليار جنيه في أغسطس 2019 بفارق 6.75 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بلغ حجمه 501.72 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 499.34 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 502.1 مليار جنيه في أغسطس 2019.

وبلغ حجم الودائع بالعُملة المحلية لـ 451.741 مليار جنيه مقابل 455.4 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 444.5 مليار جنيه في أغسطس 2019.

ووصل حجم أشباه النقود لـ3.1 تريليون جنيه مقابل 3.06 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.
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