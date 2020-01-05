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حوادث

أمن المنافذ يشن حملات لإحكام السيطرة على المنافذ.. ضبط 7 قضايا تهريب

الأحد 05/يناير/2020 - 08:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى: فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – سجائر- حقائب- عقاقير طبية- ساعات يد) .

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية. وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (27) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، صيد بدون تصريح ، سرقة ، مخالفات السائقين ، تزوير ، سلاح أبيض ، إنتهاء فترة التصريح).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1198) مخالفة مرورية متنوعة. و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (240) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (7) قضايا متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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تهريب بضائع ونقود.. أمن المنافذ يشن حملاته الأمنية

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