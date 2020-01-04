اخبار النادي الأهلي .. رحيل أزارو | و كهربا مفاجأة قائمة مباراة الأحمر أمام إف سي مصر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، 4 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
- كهربا جاهز للعب.. الأهلي يتعهد لـ سعد سمير بسداد مستحقاته كاملة
أنهي النادي الأهلي إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط افيس البرتغالي المنضم حديثًا في قائمته المحلية والأفريقية.
- رد فعل سعد سمير على قيد كهربا بدلا منه في قائمة الأهلي
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق، تم قيده في القائمة المحلية بعد وصول بطاقته الدولية بشكل رسمي اليوم، بدلًا من سعد سمير، مدافع الفريق، الذي خضع لعملية جراحية في وتر أكيلس بألمانيا الأسبوع الماضي.
- خلص الكلام.. كهربا بديلا عن سعد سمير في قائمة الأهلي
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن قيد محمود عبدالمنعم كهربا عن طريق الاستبدال بدلا من المدافع سعد سمير في قائمة الشياطين الحمر.
- محمود كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر.. للمرة الأولى
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر.
- مفاجأة| الأهلي يسعى للتخلص من أزارو والإبقاء على جيرالدو
فتح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الطريق للتخلي عن المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية حال التعاقد مع المهاجم النيجيري إليكي من لوزيرن السويسري.
- مفاجأة نادي مصر.. فعلها مع الزمالك فهل يكررها أمام الأهلي | تفاصيل
يستعد الفريق الأول لنادي مصر لمواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه الأهلي متصدر الدوري الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.
- كهربا جاهز للعب.. الأهلي يتعهد لـ سعد سمير بسداد مستحقاته كاملة
أنهي النادي الأهلي إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط افيس البرتغالي المنضم حديثًا في قائمته المحلية والأفريقية.
- رد فعل سعد سمير على قيد كهربا بدلا منه في قائمة الأهلي
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق، تم قيده في القائمة المحلية بعد وصول بطاقته الدولية بشكل رسمي اليوم، بدلًا من سعد سمير، مدافع الفريق، الذي خضع لعملية جراحية في وتر أكيلس بألمانيا الأسبوع الماضي.
- خلص الكلام.. كهربا بديلا عن سعد سمير في قائمة الأهلي
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن قيد محمود عبدالمنعم كهربا عن طريق الاستبدال بدلا من المدافع سعد سمير في قائمة الشياطين الحمر.
- محمود كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر.. للمرة الأولى
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر.
- مفاجأة| الأهلي يسعى للتخلص من أزارو والإبقاء على جيرالدو
فتح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الطريق للتخلي عن المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية حال التعاقد مع المهاجم النيجيري إليكي من لوزيرن السويسري.
- مفاجأة نادي مصر.. فعلها مع الزمالك فهل يكررها أمام الأهلي | تفاصيل
يستعد الفريق الأول لنادي مصر لمواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه الأهلي متصدر الدوري الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.