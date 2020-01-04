مفاجأة| الأهلي يسعى للتخلص من أزارو والإبقاء على جيرالدو

فتح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الطريق للتخلي عن المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية حال التعاقد مع المهاجم النيجيري إليكي من لوزيرن السويسري.





وأبدى فايلر تحفظه الشديد على مستوى أزارو والفرص التي يهدرها بغرابة وعدم استجابته خلال التدريبات لتطوير طريقته واللعب بإيجابية وفعالية على مرمى المنافس، وتغير الحال داخل الجهاز الفني نوعًا ما تجاه الأنجولي جيرالدو حيث يبحث أمير توفيق مدير التعاقدات عن أي عرض لأزارو ولكن لم يصل شيئًا حتى الآن .





ويحاول مسئولو الأهلي التوصل إلى حل للتخلص من اللاعب المغربي الذي بات عبئًا على الفريق خاصة مع تواصله الدائم مع وكيله والذي يبدو أنه لا يرغب في خروجه بمقابل ويريد رحيله مجانًا .



