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أخبار العالم

قرار عاجل من البحرية البريطانية عن السفن التجارية عقب مقتل قاسم سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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وكالات
ستبدأ البحرية البريطانية مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز لتوفير الحماية لها بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس إنه أمر سفينتي (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا.

وأضاف ”ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا في هذا التوقيت“.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية غيرت مسار الآلاف من قوات المارينز التي كانت متجهة إلى المغرب للمشاركة في مناورات عسكرية نحو الشرق الأوسط على البارجة USS Bataan.
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