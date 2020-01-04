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توك شو

لو بتتكلموا بالدين فيه حاجة اسمها غض البصر| أول تعليق من الضحية الثانية للتحرش|فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 11:22 م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
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توك شو
أكدت مي، إحدى ضحايا التحرش بالمنصورة، أن المتهمين الحقيقيين الذين تحرشوا بها هى وصديقتها لا يزالون خارج القفص، مردفة: "لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين".

وتابعت "مي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم لم يتعرضوا لأي ضغط من أي طرف، منوهة بأن من تم القبض عليهم يعتبروا أطفالا، لافتة إلى أنهم وصفوا المتهمين للشرطة حتى يتم القبض عليهم.

وأكملت: "اتصلت على الشرطة على الرقم 122 وقالتلي هتيجي، ولولا أصحابي و2 منعرفهمش ساعدوني كان حصل معايا أكتر من صحبتي زهرة"، لافتة إلى أن من ظهر في الفيديو بجانب صديقتها زهرة في السيارة الحمراء كان يساعدهم منذ بداية الواقعة.

وأشارت إلى أنها لن تتنازل عن حقها، مضيفة: "أنا مش هخاف أنزل عشان إحنا صحاب حق، أنا نازلة من البيت 10 ونص وده كريسماس، ولو بتتكلموا عن الدين فيه حاجة اسمها غض البصر"، لافتة إلى أنها تدرس في كلية التربية بالفرقة الثالثة.
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