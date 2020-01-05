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حوادث

شك في سلوكها.. ضبط أب لاتهامه بقتل ابنته بالاشتراك مع نجله بحلوان

الأحد 05/يناير/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على أب لاتهامه بتعذيب نجلته حتى الموت بالاشتراك مع نجله بحلوان.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بلاغا باستقبالها جثة فتاة بالثانوي مصابة بكدمات وآثار تعذيب بأنحاء متفرقة من جسدها.

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان الفتاة، تعرضت للتعذيب على يد والدها بالاشتراك مع شقيقها، تم ضبطهما .

واعترف الأب بارتكاب الجريمة، وعلل ذلك بشكه فى سلوكها وارتباطها من شخص وكانت دائمة التأخر والبيات خارج منزلهم بكفر العلو بحلوان ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق.
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