أبرزها مراكز الجلدية.. استشارى يوضح أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم.. فيديو

صرح الدكتور أيمن عبد الرحمن، استشارى النساء والتوليد والعقم بمستشفى الجلاء التعليمى، أن فيروس الورم الحليمى أو الذى يطلق عليه "hpv” يسبب 99% من سرطان عنق الرحم.



وقال د.ايمن عبد الرحمن، في تصريح ل صدى البلد، إن سرطان عنق الرحم يمكن أن ينقل للسيدات عن طريق العديد من الطرق مثل حمامات السباحة، أو الملابس، أو المراكز الجلدية (استخدام أجهزة الليرز).



وأضاف أن الاكتشاف المبكر لـ سرطان عنق الرحم يزيد من فرصة العلاج بشكل أفضل، متابعا: "يجب أن تحرص جميع السيدات على إجراء الفحوصات بشكل مستمر كل 3 أو 6 سنين كما يحدد الطبيب المختص.



وأردف استشاري النساء والتوليد: "عند حصول أى تغيرات فى الفحوصات يجب إعادة إجراء كافة الفحوصات من البداية للتأكد من عدم الإصابة بالمرض مرة أخرى، وإذا أنتكس المريض مرة ثانية وتعافى منه يجب إعادة إجراء الفحوصات على فترات أقل".