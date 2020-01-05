مقتل 4 من منفذي هجوم القاعدة العسكرية الأمريكية في كينيا

أكد الجيش الكيني ، مقتل 4 من مهاجمي القاعدة العسكرية الأمريكية في كينيا، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس".



وهاجمت ميليشيا حركة الشباب الصومالية، فجر اليوم الأحد، قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم وقع قبل الفجر في القاعدة المعروفة باسم معسكر سيمبا ، وأن العملية الأمنية مستمرة".



وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم في بيان ، قائلة إنها "اقتحمت بنجاح القاعدة العسكرية شديدة التحصين وتسيطر الآن بشكل فعال على جزء من القاعدة"، مؤكدة سقوط قتلى كينيين وأمريكيين.