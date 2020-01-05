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أخبار العالم

اشتعال الموقف.. ترامب يهدد بإرسال قوات عسكرية إلى إيران

الأحد 05/يناير/2020 - 07:36 ص
صدى البلد
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شريف سيد
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإرسال قوات عسكرية إلى إيران في حالة استهداف أي قاعدة أمريكية في العالم، أو استهداف أي مواطن أمريكي في العالم.

وكتب ترامب في تغريدة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انفقت الولايات المتحدة نحو 2 تريليون دولار على المعدات العسكرية، نحن الأفضل والأكبر في العالم".

وأضاف: "إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو مواطن أمريكي، سوف نرسل بعض هذه القطع العسكرية الفريدة الجميلة إليهم بدون أي تردد".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لإيران بشأن الانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال ترامب على تويتر:"إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام لتخليصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل أمريكيا للتو، وأصاب آخرين بجروح بالغة ، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته ، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين مؤخرًا".

وأضاف: "لقد كان بالفعل يهاجم سفارتنا، ويستعد لضربات إضافية في مواقع أخرى. لم تكن إيران تمثل شيئا سوى المشاكل لسنوات عديدة. دع هذا بمثابة تحذير بأنه إذا ضربت إيران أي أميركيين ، أو أصول أمريكية".

وتابع:"لقد قمنا بتحديد 52 موقعا إيرانيا، تمثل الرهائن الامريكيين الـ 52 الذين احتجزتهم إيران منذ سنوات عديدة (1979)، وبعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والثقافة الإيرانية ، وتلك الأهداف ، وإيران نفسها ، سوف تضرب بسرعة كبيرة وبقوة شديدة.. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات".
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