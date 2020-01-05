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أخبار العالم

علم قطر باللون الأسود حدادًا على قاسم سليماني.. ما القصة؟

الأحد 05/يناير/2020 - 10:00 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني ونظيره القطري
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رحيم يسري
أثارت صورة نشرتها وكالة الأنباء القطرية من لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن مع نظيره الإيراني، جواد ظريف، في طهران، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفجرت عاصفة من الانتقادات بعد ظهور العلم القطري بلون داكن، اعتبر النشطاء أنه "حداد على موت قاسم سليماني".

ويظهر في الصورة استخدام طهران لعلم قطري ذو لون داكن، بجانب العلم الإيراني في الصورة التي اتخذها الوزيران، مما أثار تكهنات حول دلالة اختيار اللون خاصة أن الزيارة تحمل طابعا خاصا كونها تأتي عقب ساعات من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وغرد أحد المتابعين قائلا "شاهت الوجوه قطر تفقد سيادته #ايران_تغير_لون_علم_قطر#علم_قطر_اسود#علم_قطر".

فيما قال آخر "من حساب وكالة الأنباء القطرانية #ايران تجعل علم #قطر يميل للسواد حدادً على #قاسم_سیلمانی و الوزير القطراني -قطر ايران- لاتعليق حتى شرف علمهم باعوه لإرضاء #ايران".

بينما انتقد آخرون الصورة قائلين إن "تقديم واجب العزاء في أكثر من تلطخت يده في دماء العرب وتامر على الخليج والسعودية"، معتبرين أنه يشير إلى " الحزن العميق على نفوق المجرم الارهابي وأن علم قطر يتحول إلى اللون الأسود".

كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل، السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، بعد 24 ساعة من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "النظام الأمريكي مسؤول عن عواقب" العملية العسكرية لقتل قائدط فيلق القدس قاسم سليماني.

ونقلت وكالة " إيرنا" الرسمية عن ظريف تأكيده، لدى لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "إيران لا تريد توترات في المنطقة، وأن وجود وتدخل القوات الأجنبية في المنطقة يسببان عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتصعيد حدة التوتر في منطقتنا الحساسة".
علم قطر باللون الأسود حدادًا على قاسم سليماني.. ما القصة؟
علم قطر باللون الأسود حدادًا على قاسم سليماني.. ما القصة؟
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