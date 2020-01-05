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مرأة

فاكهة مهملة تحارب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

الأحد 05/يناير/2020 - 11:17 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين
يساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف في تقليل خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري لذا هناك مجموعة من الفواكه يجب إدخالها لنظامك الغذائى فهى تحتوى تحتوي على مضادات الأكسدة بنسبة 20 إلى 40 في المائة أكثر من نظيراتها التقليدية إليك أبرز تلك الفواكه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. الليمون :

أشارت الدراسات إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الليمون وغيرها من ثمار الحمضيات لها خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للسرطان ومضادة للسكري. ثمار الحمضيات غنية بالمكونات النشطة التي تسمى المواد الكيميائية النباتية والتي تعد ضرورية لصحة الفرد و يحتوي الليمون أيضًا على الثيامين، الريبوفلافين، النياسين ، فيتامين ب 6 ، الفولات ، وفيتامين أ.

2. توت :

معبأة بالألياف والمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة فهو يبطئ معدل نمو خلايا سرطان القولون والمستقيم والأوعية الدموية.

3. الرمان :

الرمان غنى بمضادات الأكسدة مرتين أو ثلاثة مرات مقارنة بالشاي الأخضر أشارت الدراسات إلى أن الرمان يمكن أن يساعد في الحماية من السرطان، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتحسين الوظيفة الإدراكية.

4. العنب الأحمر :

المركبات البوليفينية في العنب الأحمر مفيدة لصحة الفرد كما أن استهلاك العنب الأحمر يساعد على منع ظهور المشاكل الصحية مثل السرطان وأمراض القلب.

5. التفاح :

عبارة عن ثمار عالية الألياف، مما يعني أن تناولها يمكن أن يعزز صحة القلب ويعزز فقدان الوزن. محتوى البكتين في التفاح يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء جيدة. تستهلك التفاح مع بشرتها للحصول على معظم فوائده. تحتوي هذه الثمار على مستويات عالية من كيرسيتين ، وهو فلافونويد قد يكون له خصائص مضادة للسرطان.

6. الأناناس :

تساعد في الحد من الالتهابات وتعزيز نمو الأنسجة الصحية. يؤخذ المركب النشط المسمى بروميلين في الأناناس كمكمل غذائي بسبب فوائده الصحية المحتملة. الأناناس تحتوي على المنغنيز، والتي يستخدمها الجسم لبناء العظام والأنسجة كذلك.
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