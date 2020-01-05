ملامحها اتغيرت.. هجوم على Adele بعد خسارة وزنها

تعرضت النجمة الأمريكية العالمية adele لهجوم وانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور حديثة لها تظهر فيها بخسارة وزن ملحوظ.



ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورا للفنانة العالمية أثناء قضائها إجازتها على أحد الشواطئ، وظهر بشكل واضح خسارتها الكبيرة لوزنها الذي صدم المتابعين.



وبدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي في نشر صور النجمة adele قبل وبعد خسارة الوزن، حيث ظهرت في الصور الأخيرة بشكل غريب بعدما ظهرت ملامح وجهها بشكل شاحب عرضها لانتقادات كثيرة.



وصدمت adele جمهورها بنحافتها الشديدة التي أظهرت عظام وجنتيها ورقبتها، وشعر المتابعون وكأنها شخص آخر، وانتقد الكثير من المتابعين شكلها النحيف، مؤكدين أنها كانت جميلة جدا عندما كانت سمينة.