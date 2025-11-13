رسميا.. روبرتو مانشيني مديرا فنيا للسد القطري

أعلن نادي السد القطري توقيع عقد مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لقيادة الفريق الأول.

وقال النادي القطري عقب موقعه الرسمي: “سيقود روبرتو مانشيني الفريق الأول لمدة موسمين ونصف”.

وأضاف البيان: “يأتي هذا التعاقد في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز الجهاز الفني بخبرات تدريبية متميزة قادرة على تحقيق طموحات الفريق ومواصلة حصد الإنجازات”.

مسيرة مانشيني

ويمتلك مانشيني سجلًا تدريبيًا حافلًا، حيث حقق نجاحات كبيرة مع أندية فيورنتينا، لاتسيو، إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، حيث قاد الأخير للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2011–2012.

وفي عام 2018، تولّى تدريب منتخب إيطاليا وقاده للفوز ببطولة يورو 2020 بعد أداء تاريخي.

آخر تجارب مانشيني التدريبية كانت مع منتخب السعودية، حيث أقيل في أكتوبر 2024، بسبب تدهور النتائج.