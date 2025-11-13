قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
رياضة

وزير الشباب يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة للاتحاد العام للكشافة

القسم الرياضي

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وذلك وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية الصادرة بالقرار رقم 188 لسنة 2021 وتعديلاته.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان صدور القرار بتشكيل المجلس الجديد  في إطار الحرص  على استمرار  عمل الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وضمان حسن سير العملية الإدارية والفنية، مؤكداً علي ثقته في المجلس الجديد علي تحقيقه لكافة أهداف الاتحاد والقدرة علي تنمية وتعظيم قدرات الشباب  المنتسبين للاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وقد تم تشكيل المجلس الجديد برئاسة
الأستاذ الدكتور بلال عبد العزيز سيد احمد  استاذبكلية  علوم الرياضة - جامعة حلوان        
والدكتور  اشرف مختار إبراهيم شعلان نائب رئيس مجلس الإدارة.

وعضوية كلاً من القائد هاني يوسف إسكندر والقائد عمرو عبد المجيد عبد  الحكيم  والقائد نادر عبده ساويرس والقائدة  مروة مصطفي احمد "اعضاء فوق السن".
والقائد عبد الرحمن محمد عباس والقائد محمد جمال محمد والقائد محمد عبده عبد السميع والقائد احمد عبد الغني سيد والقائد محمد صبري رجب والقائدة آلاء فتحي السيد "اعضاء تحت السن"، والدكتورة  زينب خيري محمد  ممثلا للجهة الإدارية بالمجلس.

كما شمل قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل المجلس الجديد ضم ذوي الخبرة لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وهم الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتور صامويل متياس رئيس الأمانة العامة للكشافة القبطية والدكتورة امال الإمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، كما يضم  مجلس الإدارة في عضويته ممثلي وزارات التربية والتعليم والجامعات والأزهر الشريف.

وفي ذات الصدد اصدر الوزير  قرار بتشكيل اللجنة الاستشارية للاتحاد العام للكشافة المصرية والتي ضمت في عضويتها كلا من الأستاذ الدكتور خالد العيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة السابق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها والأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية سابقاً والأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

