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إضافة للحركة الثقافية في المملكة.. مهرجان البحرين السينمائي ينطلق 4 مارس.. واستمرار فتح باب المشاركة حتى نهاية يناير

الأحد 05/يناير/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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محمد نبيل
الدورة الأولى تقام من 4 إلى 8 مارس المقبل
سيشمل المهرجان على مسابقتين الأولى عامة والثانية خاصة بالطلبة الجامعيين


أعلن مهرجان البحرين السينمائى الأول، استمرار تلقي المشاركات السينمائية حتى نهاية يناير الجارى.. حيث أكدت رئيسة المهرجان منصورة الجمرى، أن الدورة الأولى من المهرجان التي ستقام في الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل. 

وتحتفي بالمواهب السينمائية الشابة، سواء البحرينية منها أو العربية، وسعي اكتشاف الجديد من تلك المواهب، وتشجيع المبدعين منهم.. والاهتمام بتنشيط الحركة السينمائية البحرينية وتحقيق إضافة جديدة لسينما دول الخليج العربي بشكل خاص وإلى الحركة السينمائية العربية بشكل عام. 

ويطمح القائمون على المهرجان إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يمكن له أن يشكل إضافة للحركة الثقافية في مملكة البحرين، إضافة إلى المساهمة في تقديم صورة حضارية مشرقة لمملكة البحرين ووضعها على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بالشكل الذي ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة وإثرائها في منطقة الخليج العربي. 

ويتضمن المهرجان عروضا لأفلام متنوعة من الوطن العربي، إلى جانب مسابقة تتنافس عليها الأفلام العربية القصيرة بمختلف تصنيفاتها
وستنطلق الدورة الأولى من المهرجان في مارس 2020، وذلك بالتزامن مع الذكرة الـ40 لتأسيس «نادي البحرين للسينما»، إذ من المقرّر أن يحتفي المهرجان بالمنجز البحريني من خلال الاحتفاء بالسينما البحرينية وصناعها، كما سيشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاحتفالية التي سيُعلن عنها في وقت لاحق.

وقد جاء هذا المهرجان بعد القرار الذي اتخذه النادي بتطوير مسابقة الأفلام التي أطلقها في العام 2017، وتحويلها إلى مهرجان على مستوى عربي.

كما أوضحت الجمري، أن المسابقة لقيت نجاحًا كبيرًا في نسختيها الأولى والثانية، ليجيء «هذا المهرجان بوصفه قفزةً تنتقل بالمسابقة من النطاق المحلي، إلى الفضاء العربي، وهي قفزة كبيرة بالطبع، نأمل بأن يدوي صداها عربيًا، وأن نوفق في وضع البحرين على خريطة الفعل السينمائي العربي.

وسيشمل المهرجان على مسابقتين الأولى عامة، والثانية خاصة بالطلبة الجامعيين، وذلك سعيًا «لفتح نوافذ إبداعية على مجال إنتاج الأفلام بمختلف أشكالها؛ الأفلام القصيرة، والروائية، والوثائقية، وأفلام التحريك، إلخ، إلى جانب تشجيع الاتجاهات التعبيرية الجديدة في مجال السينما، بما يتوافق مع إيماننا بأن للصورة السينمائية أهمية وقوة كخطاب عالمي.

أما بخصوص شروط المشاركة في المهرجان، فإن الباب مفتوحٌ حتى الـ31 من يناير القادم 2020، لجميع المخرجين وصناع الأفلام البحرينيين والعرب، من هواة ومحترفين، وذلك في مختلف الإنتاجات السينمائية المنتجة بعد الأول من يناير 2018، والتي لم يسبق عرضها سينمائيًا أو تلفزيونيًا أو عبر فضاءات الشبكة العنكبوتية.

كما يسمح للمشاركين المشاركة بأكثر من فيلم، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة، ولا يشترط أن يكون الفيلم ناطقًا بالعربية، شريطة أن يتضمّن ترجمة عربية، أما الأفلام الناطقة بالعربية فيستوجب عليها أن تتضمّن ترجمة باللغة الإنجليزية. 

أما القسم الثاني من المسابقة (أفلام الطلبة) فيشترط على المشارك أن يكون طالبًا جامعيًا، يقدم ما يثبت انتماءه الجامعي وتخصّصه،
وقد خصّص النادي صفحته على الإنترنت لتقديم طلبات المشاركة وترشيح الأفلام.
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