غدًا.. قافلة طبية مجانية لقرى المنيرة بواحة الخارجة في الوادي الجديد

تنظم أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، صباح غٍد الاثنين، قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة لقري المنيرة شمال واحة الخارجة.



أكد مدير عام مستشفي الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد صالح لازم، على تنظيم قافلة طبية تشمل 11 تخصصًا طبيًا، لأهالي قرية المنيرة في الساعة التاسعة صباح الغد، لتوقيع الكشف الطبي وتحويل الحالات التي تحتاج لجراحات لمستشفى الخارجة العام.



وأضاف الدكتور أحمد صالح لازم، أن القافلة برئاسة مدير مستشفي الخارجة العام، وتضم أطباء استشاريين ورؤساء الأقسام بالمستشفى وهم الدكتور أحمد صالح، رئيس قسم الجراحة، والدكتور مؤمن معاذ، رئيس قسم القلب والباطنية، والدكتور محمد مختار، رئيس قسم الباطنية، والدكتور منصور حرباوي، رئيس قسم الأنف والإذن والحنجرة، والدكتور محمود حريز، رئيس قسم العظام، والدكتورة مروة عبد الله، رئيس قسم الرمد، والدكتور محمد إبراهيم عبيد الله، رئيس قسم المسالك البولية، والدكتورة رانيا عوض، رئيس قسم الجلدية، والدكتورة إيناس البيطار، قسم النساء والتوليد، والدكتورة سحر عبد الستار، رئيس قسم تنظيم الأسرة، ودكتور عبد الرحمن عبد الله، رئيس قسم الأشعة.



من جانبها أوضحت الدكتورة آلاء ذخيرة، عضو هيئة تدريس بجامعة الوادي الجديد، وأمينة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن القافلة ستبدأ عملها صباحًا بمقر الوحدة الصحية لقرية المنيرة من خلال سيارات متحركة تابعة لمديرية الصحة، لتوقيع الكشف الطبي علي سكان قرية المنيرة الأم والقرى التوابع لها.



وأضافت ذخيرة، أن القافلة تضم تخصصات( جراحة – رمد – عظام – أنف وإذن وحنجرة – باطنية – قلب- جلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – مسالك بولية – أشعة)، وذلك في إطار حرص الحزب على التواصل الجماهيري وتقديم الخدمات الجماهيرية خاصة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق النائية.