الدوري المصري| طنطا يتقدم على الزمالك 2-1 وكارتيرون يدفع بـ زيزو وبن شرقي

انتهت أول 75 دقيقة من مباراة الزمالك وطنطا بهدفين بتقدم أبناء السيد البدوي بهدفين لهدف، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وافتتح الزمالك التهديف فى الدقيقة 20 عن طريق عمر السعيد بعد تمريرة رائعه من إسلام طارق ليتوغل بها ويسددها على الفور لتسكن شباك حارس مرمى طنطا.





وأدرك فريق طنطا هدف التعادل فى الدقيقة 45 عن طريق وليد عادل بعد تمريرة رائعة من زميله لينفرد بمرمى محمد صبحي حارس الزمالك ويسددها بإتقان فتسكن الشباك على الفور.





وأضاف فريق طنطا الهدف الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق وليد عادل من ركلة الجزاء.





وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي طنطا لإدراك هدف مبكر.





وأهدر محمد مجدي أونش مهاجم طنطا فرصة محققة بعد عرضية من زميله تصل منطقة الجزاء ليسددها بطريقة غريبة وهو أمام المرمى لتمر فوق العارضة فى الدقيقة 7.





وأخطأ علي فرج حارس مرمي طنطا بإمساك الكرة خارج منطقة الجزاء لتحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 9 .





وتراجع فريق الزمالك فى بداية الشوط الثاني أمام الكرات الطويلة التي يعتمد عليها فريق طنطا.





وانفرد أونش بمرمى الزمالك وقام محمد عبدالسلام بعرقلة اللاعب قبل منطقة الجزاء وأشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة بطاقة صفراء لمدافع الزمالك فى الدقيقة 57 .





وأجرى كارتيرون أولى تغييراته فى الدقيقة 70 بدخول أحمد مصطفى "زيزو" وأشرف بن شرقي بدلا من عبدالله جمعة وكريم بامبو.





وبدأ الزمالك التشكيل بـ:

محمد صبحي





عبدالله جمعة- عبد الغني - عبد السلام- أحمد عيد





محمد حسن - يوسف أوباما





إسلام جابر - كريم بامبو - محمد اوناجم



