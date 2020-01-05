دويتشه فيله: طمع أردوغان في الغاز الطبيعي وراء التدخل في ليبيا

ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية عن أن البرلمان التركي وافق على إرسال قوات إلى ليبيا، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يساعد حليف في حاجة إليه بل يساعد نفسه.



وأشارت "دويتشه فيله" إلى أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية منذ صيف 2018، وأنه وفقا لكلمات أردوغان نفسه، فإنه تدخل لمساعدة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ضد خليفة حفتر رئيس لأركان الجيش الليبي، إلا أنه يبدو أن هناك ما هو أكثر من ذلك، والذي يريد الرئيس التركي تحقيقه.



وأضافت أن شعبية أردوغان تتهاوى، وأن أزمتي الليرة والاقتصاد قضت على دعمه من قبل الأتراك. وتابعت أن تركيا تبحث عن المصالح الاقتصادية مع مشاركتها العسكرية في ليبيا، حيث أن هذا يمكنها من الوصول إلى احتياطات الغاز الضخمة المكتشفة قبالة سواحل قبرص منذ 10 سنوات.



ويأتي الدعم العسكري التركي لحكومة السراج بعد توقيع اتفاق مثير للجدل بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية يقضي بزيادة التعاون الأمني بين الطرفين وبترسيم الحدود البحرية بينهما، وهو الاتفاق الذي اعتبر "غير قانوني".