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توك شو

"صباح البلد" يستعرض أبرز الأحداث العربية والدولية.. غدا

الأحد 05/يناير/2020 - 08:16 م
صباح البلد
صباح البلد
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قسم التوك شو
يقدم برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" غدا الاثنين جولته الإخبارية الأسبوعية حول العالم ، وعرض لأهم الأحداث من أقصى شرق المعمورة إلى غربها .

ويتناول "صباح البلد" أبرز الأنباء من شمال الكرة الأرضية لأبعد نقطة في الجنوب، والفقرة من تقديم الإعلامية رشا مجدي.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف،

كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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